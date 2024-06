“La chiusura dell’impianto di Tmb di Lentini è la riprova di un modello di gestione dei rifiuti che funziona solo a colpi di ordinanze emergenziali. La mancanza di una rete di impianti organizzati per ambiti territoriali, insieme ad un coacervo burocratico senza precedenti, fanno sì che al minimo intoppo il sistema collassa e la Sicilia si ritrova sommersa dai rifiuti”.

A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio di Paola. “Schifani in due anni di legislatura – sottolinea Di Paola – ancora non ha dichiarato quale modello vuole offrire alla nostra Regione; e non saranno certo i poteri straordinari che gli sono stati concessi da Roma che lo aiuteranno in questa impresa”.

Intanto, proprio sui poteri straordinari sono intervenute Legambiente, Wwf e Zero Waste che negli scorsi giorni, assistite da Giampiero Trizzino, hanno depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento del decreto di nomina di Schifani a commissario straordinario.

“Quella delle associazioni ambientaliste, accompagnate dal nostro Giampiero Trizzino – conclude Nuccio Di Paola – è una azione meritoria che non possiamo che accogliere e condividere. Siamo al loro fianco in questa battaglia a difesa dell’ambiente”.