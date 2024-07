I delegati di tutto il territorio nazionale si sono riuniti a Roma per celebrare il V° Congresso dell’Ugl e hanno rieletto Segretario Generale, Paolo Capone. Nessun’altra candidatura è stata presentata, per convergere su una scelta unitaria e dare così continuità all’importante lavoro che finora lo stesso Capone ha brillantemente portato avanti. Inoltre, nel corso dell’assise è stata rinnovata la Segreteria Confederale vedendo l’ingresso anche di Aurelio Melchionno. Irpino nato nel 1973, Melchionno è vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici: dipendente Stellantis di Pratola Serra (AV) ha ricoperto nella sua lunga carriera sindacale vari incarichi, quasi tutti all’interno della federazione metalmeccanici. Vice Presidente, di nuova nomina, del consiglio di amministrazione del fondo sanitario Fasif di Stellantis Iveco, Cnhi, Ferrari e Marelli, è delegato nazionale del fondo previdenziale Cometa: tutte nomine a rappresentanza della UglM. Certamente la scelta ricaduta su Marchionne che da oggi ricopre un prestigioso incarico di Segretario Confederale, ha contribuito la grande esperienza in Stellantis e la lunga battaglia a difesa dei diritti dei lavoratori e del lavoro in generale. Al neo-segretario arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e a nome di tutta la federazione: “Congratulazioni all’amico Aurelio Marchionne, eletto all’unanimità. Siamo felici per l’importante traguardo raggiunto, è il giusto riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto al fianco dei lavoratori nelle fabbriche. Le responsabilità saranno maggiori, ma certamente il neo-segretario Confederale continuerà a consolidare i risultati ottenuti in questi anni, non senza difficoltà. Adesso contribuirà a guidare, la confederazione con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro dei comparti industriali. Ci sentiamo rappresentati, è un giusto riconoscimento alla Ugl metalmeccanici in crescita esponenziale al quale Melchionno, con la sua collaudata esperienza, non ha fatto mancare mai il supporto a beneficio dei tanti iscritti che la federazione rappresenta in tutto il territorio Italiano, tanto – conclude Spera – da aumentare i consensi rispetto al precedente anno di oltre il 14%. I sacrifici ripagano sempre, ad maiora!”.

“È con grande onore e senso di responsabilità che accolgo la mia elezione a Segretario Confederale dell’Ugl – esordisce Melchionno -. Questo momento rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto finora, ma anche un impegno rinnovato verso il futuro del nostro sindacato e del mondo del lavoro italiano. Sono fiero e orgoglioso di essere metalmeccanico e di rappresentare la federazione in un contesto Confederale: la mia missione sarà la nostra visione dell’UglM. Non è certo il punto di arrivo, sarà un punto di partenza dove dovremmo affrontare le sfide e le opportunità della transizione digitale ed energetica con coraggio e determinazione. La piaga sociale delle morti sul lavoro è una battaglia che ci vede impegnati in prima linea da anni, in un Paese come il nostro non è ammissibile morire sul lavoro per mancanza di controlli, di una cultura della prevenzione e della formazione dei lavoratori, soprattutto in determinati contesti più a rischio incidenti. Ringrazio di cuore il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera con l’intera Segreteria e tutti coloro del sindacato che hanno riposto in me la loro fiducia: il vostro sostegno – ha concluso Melchionno – sono fondamentali per portare avanti i nostri progetti e raggiungere nuovi traguardi nell’ottica del ‘Il futuro è lavoro’, e insieme lavoreremo per costruirlo”.