“”Fare Rete””. Si è tenuta, a Campobello di Licata, presso il palazzo municipale, la prima effettiva riunione per la costituzione del “”tavolo permanente”” delle associazioni, le quali hanno dimostrato “”grande interesse nell’accogliere la proposta fatta dal coordinamento amministrativo””.

“”Stiamo lavorando per cercare di dare al Terzo settore presente sul territorio la luce, lo spazio e l’importanza che merita – dicono gli impegnati -. Ringraziamo il nostro Sindaco che ci permette di lavorare in totale autonomia e trasparenza””.

Oltre al sindaco Vito Terrana, sono parole di Noemi Amato, Noemi Corbo, Francesco Sabbadini e Jenny Termini.

Giovanni Blanda