Giro di vite della Questura di Siracusa e della Polizia municipale contro le prove di velocità di scooter e moto, condite da pericolose evoluzioni, nel rione della Pizzuta.

La gare clandestine

In particolare, da mesi queste sorte di gare clandestine, che vedono protagonisti giovani, alcuni dei quali minorenni, avvengono nell’area del McDonald’s: un fenomeno che ormai è endemico, più volte segnalato dai residenti della zona, molti dei quali hanno perso il sonno e la serenità.

I pericoli

“Sembra di stare al Mugello altro che in una area residenziale di Siracusa” spiega un residente a BlogSicilia. Senza contare che queste prove di velocità mettono a rischio non solo l’incolumità degli stessi giovani conducenti ma anche quella dei clienti del fast food e dei residenti.

Il blitz della polizia

“Per tali ragioni, nella serata di ieri agenti della Questura – si legge nella nota della Questura – e della Polizia Municipale, dopo aver nuovamente verificato che svariati giovani ponevano in essere manovre azzardate e condotte di guida pericolose, procedevano alla cinturazione dell’area ed al controllo dei ciclomotori sia in movimento che parcheggiati all’interno contestando ben 18 sanzioni al codice della strada per le più svariate infrazioni, tra cui la guida con patente mai conseguita, senza assicurazione e mancato uso del casco”.

I sequestri

Al termine dell’operazione di controllo, la polizia ed i vigili urbani hanno provveduto al sequestro di 10 ciclomotori “che venivano affidati ai genitori chiamati sul posto” ed al fermo di 3 moto, che sono state sequestrate e trasportate in custodia dal carroattrezzi.

Il monito ai genitori

“Tali controlli, finalizzati a sensibilizzare i giovani ma anche e soprattutto i genitori a al rispetto delle regole della sicurezza stradale, continueranno nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo attenzionando le zone di ritrovo di Siracusa e provincia e le zone balneari al fine di garantire un’estate sicura a cittadini e turisti” spiegano dalla Questura.