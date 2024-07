“Le opere d’ arte che sino a ieri protestavano, urlavano la rabbia di essere state abbandonate, oggi sono afone per lo sforzo”, racconta il maestro italoargentino Silvio Benedetto che così continua:

“Siamo a Campobello di Licata provincia di Agrigento ma la trascuratezza delle opere pubbliche moderne e contemporanee si avverte ovunque. Qui, stanche del silenzio, le sculture, i murales urlano ed io le sento, ed io voglio fare da cassa di risonanza alle loro voci attraverso questi video. Le opere in degrado decennale non possono più attendere i tempi della politica. Mi auguro che finalmente la gente protesti ed esiga la salvaguardia delle opere di questa nostra Città d’Arte e che i giovani, amministratori o no, ci diano ascolto.”.