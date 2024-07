Drammatico incidente domestico a Reitano, in provincia di Messina. Giuseppe Parisi, 62 anni, originario di Caronia, ha perso la vita mentre stava effettuando dei lavori nell’abitazione dove suo figlio si sarebbe presto trasferito.

Parisi stava utilizzando un flex quando il disco abrasivo dell’attrezzo si è improvvisamente staccato, colpendolo violentemente nella parte alta del torace.

Morto dissanguato

L’impatto ha reciso importanti vasi sanguigni, provocando all’uomo una grave emorragia. Nonostante il rapido intervento di due ambulanze del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, avvenuto per dissanguamento. I carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.