I Carabinieri della Compagnia di Agrigento, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un ventisettenne di nazionalità tunisina, da tempo domiciliato nella città dei templi per il reato di danneggiamento.

Il 27enne, munito di spranga, ha distrutto un distributore automatico di sigarette collocato all’esterno di una tabaccheria lungo la centralissima via Atenea ad Agrigento, ma alla fine non è riuscito a rubare nulla, e si è dileguato velocemente a mani vuote. È stato il titolare dell’attività commerciale che ha lanciato l’allarme.