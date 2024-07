Il Comitato referendario per l’abrogazione della Legge sull’Autonomia Differenziata è lieto di annunciare

l’ingresso di Giovanni Rubino nel Coordinamento del Comitato a Canicattì. Rubino rappresenterà il

movimento “Sud chiama Nord”, rafforzando ulteriormente la nostra lotta per l’unità e la coesione del

Paese.

Il Coordinamento invita tutti i cittadini, le associazioni e le realtà locali a unirsi a noi in questa

importante iniziativa. Solo insieme possiamo lavorare per un’Italia più giusta e solidale, capace di

garantire pari opportunità a tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Il Coordinamento del Comitato referendario per l’abrogazione della Legge sull’ autonomia differenziata

a Canicattì:

Rosaria Alaimo – CGIL

Gaetano Vella – Partito Democratico

Fabio Falcone – Movimento 5 Stelle

Salvatore Treppiedi – A.V.S. Alleanza Verdi Sinistra

Pietro Aquilino – Comitato NO AD

Andrea Vergottini – Giovani Democratici