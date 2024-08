Comune di Campobello di Licata. Con determina dirigenziale, determinato l’ impegno di somme per utilizzazione parziale nell’ente campobellese del dipendente del Comune di Palma di Montechiaro, architetto Salvatore Di Vincenzo, per la durata dei sei mesi, fino al prossimo dicembre.

Fino al 25 gennaio del 2025, determinata l’utilizzazione di due geometri in servizio al Comune di Canicattì

Giovanni Blanda