I poliziotti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un 29 enne già noto alle forze dell’ordine per resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di ieri gli agenti della sezione Volanti, dopo una richiesta al Nue, sono giunti nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, dove hanno trovato una donna con i figli chiusi in macchina, e un uomo, ex convivente della donna in tutte le furie; i poliziotti cercando di chiedere spiegazioni all’uomo, prima sono stati minacciati e poi ha aggrediti fisicamente. Fortunatamente i poliziotti non sono rimasti gravemente; avviate le indagini per capire il motivo della discussione tra i due ex conviventi.