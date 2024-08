Un incidente a catena si è verificato sulla statale 115 davanti l’ex cementeria di Porto Empedocle. Tre persone sono rimaneste ferite e trasportare in ambulanza 118 all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie; secondo le prime informazioni non versano in condizioni critiche. Per i rilievi e la viabilità sono intervenuti i Carabinieri della stazione empedoclina.