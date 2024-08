Nel contesto della manifestazione dell’””Estate campobellese””, stasera (venerdi 9 agosto), alle ore 21,30, piano bar in Piazza XX Settembre. Sabato, sempre con inizio alle ore 21,30, “”Spettacolo delle meraviglie””, animazione per bambini in Piazza Tien An Men. La manifestazione ricreativa estiva è organizzata dall’amministrazione comunale, sotto la direzione artistica di Gustino Gati.

Giovanni Blanda