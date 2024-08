“Vi voglio segnalare una Audi grigio chiaro in zona Aragona o dintorni! Sono dei ladri, hanno provato ad entrare in casa nostra oggi in pieno giorno e alla luce del sole. Ringraziando Dio sono scappati ed è tutto ok. Ma non hanno avuto nessun timore nemmeno del cane, al quale hanno buttato del liquido addosso, probabilmente acqua. Sono 4 uomini stranieri, dall’accento con cui parlavano; uno alla guida, un altro che ha prima citofonato, e altri 2 incappucciati.” Questo è l’appello lanciato sui social da una famiglia di Aragona che in tre foto mostrano quanto accaduto; gli stessi hanno già avvertito i Carabinieri della stazione locale e domani formalizzeranno denuncia. “Raccomandiamo di non lasciare porte e finestre aperte anche se ci si allontana per andare a comprare qualcosa sotto casa. Agiscono in pochissimi minuti. È gente del mestiere”, fanno sapere gli investigatori che hanno già avviato un controllo senza sosta del territorio. “Siamo in allerta”.