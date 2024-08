A Licata, in questa bollente estate, si è diffusa una malsana abitudine: quella di alzarsi da pizzerie e ristoranti all’aperto senza pagare il conto. Gli episodi sono stati diversi e documentati soprattutto in locali del centro città. Sfruttando la confusione e un momento di intenso lavoro per proprietari e camerieri, vari avventori si sono dileguati lasciando con un pugno di mosche in mano il titolare del locale rimasto a quel punto senza il guadagno del tavolo. In 2 casi, secondo quanto abbiamo raccolto dalle testimonianze di altrettanti proprietari di locali pubblici, i clienti disonesti sono riusciti a darsi alla fuga senza essere ripresi. E’ di ieri sera invece l’ultimo episodio quando la scena si è ripetuta ma stavolta il titolare del locale (in questo caso una pizzeria) è riuscito a raggiungere gli occupanti del tavolo che intanto si erano alzati e allontanati senza saldare il conto. Le scuse accampate, con minacce oltretutto di lasciare recensioni negative, non hanno ovviamente convinto il proprietario dell’attività commerciale che ha giustamente preteso il pagamento della consumazione. In vista della serata di Sant’Angelo in cui è previsto un enorme afflusso di utenza, i proprietari dei locali sono pertanto chiamati a prestare ancora maggiore attenzione per evitare di essere raggirati.