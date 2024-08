Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti hanno messo a segno un furto nel deposito di una ditta edile nel centro storico. I malviventi hanno portato via diversi attrezzi, alcuni anche costosi, e materiale. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’impresa, un giovane imprenditore agrigentino. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.