Notte di fuoco a Villaseta, popolosa frazione di Agrigento. Un incendio ha danneggiato un carro attrezzi di un trentenne e una Fiat Punto di una sessantenne, entrambi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La natura del rogo è ancora incerta anche se, da un primo sopralluogo, non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Sono stati alcuni residenti del quartiere, in via Michele Amari, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri. Al via le indagini per stabilire con certezza la natura dell’incendio.