Il duo comico più virale del web I Sansoni – nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone – tornano in Sicilia con tre date evento del loro spettacolo SOGNO A TEMPO DETERMINATO. Le date prodotte da Vivo Concerti, si terranno a Messina (26 settembre 2024 @Arena Giardino Corallo) per poi arrivare a Palermo (28 settembre @Teatro di Verdura) e per concludersi a Catania (30 settembre @Cortile Platamone).

Le tre date del tour sono organizzate da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, Il Botteghino e GG Entertainment, con il Comune di Palermo e con il Comune di Catania nell’ambito della rassegna di eventi Catania Summer Fest 2024.

Con SOGNO A TEMPO DETERMINATO I Sansoni – interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica – si interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”?

SOGNO A TEMPO DETERMINATO

CALENDARIO DATE

Giovedì 26 Settembre 2024 – Messina @Arena Giardino Corallo

Sabato 28 Settembre 2024 – Palermo @Teatro Di Verdura

Lunedì 30 Settembre 2024 – Catania @Cortile Platamone

I SANSONI – BIOGRAFIA

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator siciliani. La loro vita professionale nasce dall’esigenza raccontare il loro punto di vista sul mondo che li circonda. Il 2018 da il via alla loro nuova vita professionale con il debutto a teatro del loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!”, un atto unico con cui totalizzano in due anni più di 40 date sold-out; nell’estate dello stesso anno conducono la trasmissione “Paperissima Sprint” in onda su Canale5.

Nella primavera 2019 conducono in streaming sulle piattaforme ufficiali del programma l’appuntamento settimanale “Top5 – Ciao Darwin”, trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale5. Nel mese di settembre dello stesso anno, tornano in tv come ospiti della finale de “Il Festival di Castrocaro” condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2. In attività sul web da più di tre anni, con più di 400 milioni di visualizzazioni totali su tutte le piattaforme digitali, durante la pandemia hanno fatto compagnia a milioni di italiani con diversi format originali che hanno ottenuto un grande successo tra cui “Scrivi un’email” e “Chiedo per un amico”.

Nel 2022 tornano a livello nazionale nei teatri italiani con lo spettacolo “Fratelli… ma non troppo!”; nello stesso anno, I Sansoni, vengono presentati da Antonio Ricci come la principale novità di “Striscia la Notizia” su Canale5 dell’edizione 2022/2023, diventandone i nuovi inviati.

Nell’inverno 2023, tornano a teatro con “Sogno a tempo determinato” che li porta in tour per tutta Italia sino a fine febbraio 2024. Non solo tv e teatro ma anche cinema, nella primavera dell’anno in corso, girano il loro primo film “E poi si vede” – prodotto da Warner Bros. Discovery – che li tiene impegnati sul set sino all’estate; l’atteso film, annunciato dalla stampa e acclamato sui social, sarà presentato al pubblico nel 2025.