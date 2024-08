presso il resort Scala Dei Turchi, si è tenuta la cerimonia del passaggio di campana del Leo Club Agrigento Host. “La forza della cooperazione sarà la fonte ispiratrice dell’anno sociale, il quale richiederà notevole impegno per il Leo Club Agrigento Host. In continuità con l’operato svolto dalla presidenza di Antony Dalli Cardillo, é necessario rispondere adeguatamente alle sfide che la società agrigentina (e non solo) porrà. In primis, l’atteso evento di Agrigento Capitale della Cultura. L’armonia e la voglia di impegnarsi per la collettività consentiranno il raggiungimento di obiettivi ambiziosi.”, queste le parole del neopresidente Francesco Bonfiglio.

Una serata particolare che inaugura l’anno sociale 2024/2025 svoltasi alla presenza delle autorità Leo e Lions di massima rilevanza, tra cui il presidente del multidistretto Leo 108 Italy, Mattia Lattanzi, il presidente Distrettuale Leo 108 YB nonché segretario del Multidistretto Leo, Domenico Levita, il presidente Lions Agrigento Host, Nancy Arena, il chairperson del Distretto Leo 108 YB Gabriele Micciché, il segretario del Distretto Leo 108 YB, Alessandro Giuffrida, il delegato della V area operativa Calogero Spallino, il presidente zona 26, Francesco Pira, il Leo Advisor Emanuele Gionfriddo, il Tesoriere del Distretto Leo 108 YB Sicilia Giuseppe Pisa, il Cerimoniere del Distretto Leo 108 YB Sicilia Claudia Ferrigno, il Vice Segretario del Distretto Leo 108 YB Sicilia Marta Castelli, il presidente della X Circoscrizione Lions 108 YB Sicilia, Simona Iannicelli, il presidente del Lions Valle dei Templi, Gaetano Salemi.

“Con immenso piacere, era presente anche Giorgia Lo Monaco, la ragazza a cui il nostro Club due anni fa ha donato il bastone elettronico, come ausilio per gli ipovedenti. A Giorgia va ogni giorno il nostro affetto e l’invito ad aggiungersi al Leo Club tutte le volte che vorrà. Il sostegno e il confronto con i Lions rimangono fermi e costanti, con una rinnovazione di spirito in progressiva crescita, che la presidente Nancy Arena non esita a sottolineare garantendo e auspicandosi un anno fruttifero di services. Invero, non è passata inosservata la presenza del presidente del Multidistretto, Mattia Lattanzi, il quale ha sottolineato la collocazione strategica di Agrigento nel contesto nazionale e che, dunque, necessita un occhio di riguardo. A dimostrazione di ciò, il presidente del Distretto Leo, Domenico Levita, annuncia l’organizzazione del “Leo Day” che si terrà proprio ad Agrigento il 1° giugno del prossimo anno. Viene, altresì, presentato il direttivo del Club di cui faranno parte, oltre al presidente, i soci Antony Dilli Cardillo, immediato past presidente, Turi Lo sardo, vicepresidente, Marta Castelli, segretario, Angelo Bruna, vicesegretario, Simona Capraro, tesoriere, Marat, revisore dei conti, Claudia Cimino, consigliere, Sofia Gallo, consigliere, Beatrice, neo socia e cerimoniere.”