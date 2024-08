Ai domiciliari chiede soldi per restituire lo scooter rubato. Un 39enne di Trapani con precedenti per reati contro il patrimonio è stato arrestato dai carabinieri per estorsione. Durante un controllo nell’abitazione dell’uomo sottoposto ai domiciliari, i militari hanno notato la presenza di due persone intente a spingere una moto dal cortile dell’abitazione. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato loro rubato qualche giorno prima e che il 39enne aveva provveduto alla sua restituzione, dietro pagamento di una somma di denaro. Per l’uomo è scattato l’arresto e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.