È stato chiamato Ugo Ulisse il cane salvato dopo essere stato investito sulla Palermo-Agrigento. L’incidente e il volo da cinque metri hanno causato una mielolesione irreversibile. Ha inoltre una cistite da catetere ed è attualmente paralizzato.

Adesso si trova nella clinica “Animal hospital” di Palermo. Per pagare la degenza è stato avviato un GoFundMe che in pochi giorni è arrivato a 4.800 euro.

“Adesso – scrive l’organizzatrice, Claudia Zurlini – ha appetito e cerca il contatto umano”. I fondi raccolti serviranno anche a tenerlo fuori dal canile finché non troverà una casa.

Quella di Ugo Ulisse non è l’unica storia di solidarietà palermitana nei confronti degli amici a quattro zampe. “Grazie a voi Ciro ha fatto Ecocardio e Tac, non sapevamo neanche se si svegliasse dall’anestesia”, scrive Alessia, sempre da Palermo, che ha ricevuto più di duecento donazioni per pagare la degenza del suo cane nella clinica Zarcone.

Ciro sta facendo degli esami per individuare il suo problema di salute: non riconosce nessuno, gira su se stesso e sbatte la testa contro il muro.

Il conto della clinica è arrivato a 2500 euro, cifra che Alessia non può sostenere da sola. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/un-cane-corso-sta-morendo-senza-un-perche