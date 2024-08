Avrebbe aggredito e spinto la madre, facendola cadere per le scale, che si era rifiutata di dargli i soldi. E’ l’accusa contestata a un 35enne, pregiudicato, con problemi di alcol e droga, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, che è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con il controllo con braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Catania su indagini dei Carabinieri delle stazioni di Catania Piazza Dante, che hanno eseguito l’ordinanza. La donna dopo l’aggressione, soccorsa dalla figlia, è stato portata in ospedale e giudicata guaribile in cinque giorni e ha deciso di denunciare il figlio che viveva con lei dal 2020, dopo la separazione dalla moglie. Le condotte di violenza e aggressione subite dalla madre sarebbero state successivamente confermate dalla testimonianza da parte di persona informata dei fatti.