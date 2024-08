“Al netto delle stucchevoli polemiche e della facile ironia, il concerto de Il Volo nella Valle dei Templi di Agrigento si configura come un significativo momento di promozione turistica non solo per Agrigento ma per la Sicilia e, in particolare, per il patrimonio culturale della regione.” A parlare è il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, sul concerto de Il Volo nella Valle dei Templi.

“Un’ iniziativa che, seppur tra le molteplici problematiche che affliggono la nostra città, con la scelta di una location così iconica, permette di coniugare la bellezza della musica con il fascino storico e archeologico di uno dei siti più importanti del Mediterraneo. L’evento rappresenta un attrattore per gli amanti della cultura e del turismo, contribuendo ad aumentare la visibilità internazionale della Valle dei Templi. La trasmissione del concerto su canali televisivi e piattaforme online permette inoltre di promuovere l’immagine della Sicilia e di Agrigento come destinazione turistica di alto valore culturale. Inoltre, la scenografia naturale dei templi illuminati crea un’atmosfera unica, rendendo l’evento un vero e proprio spot, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo interessati a scoprire le meraviglie storiche e paesaggistiche locali. Questo tipo di eventi rafforza la sinergia tra cultura e turismo, dimostrando come manifestazioni artistiche di alto livello possano valorizzare ulteriormente il territorio. Un’ iniziativa che è indubbiamente utile a richiamare l’ attenzione mondiale su Agrigento 2025, nella speranza che almeno per il giorno in cui la registrazione del concerto andrà in onda sarà possibile conoscere il calendario degli eventi legati alla capitale italiana della cultura che si svolgeranno a partire dal prossimo 1° gennaio.”