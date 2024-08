Diversi alberghi e bed & breakfast della provincia sono stati recentemente presi di mira da individui che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine, al fine di effettuare false prenotazioni, meglio conosciuta come la “truffa del finto carabiniere”. Il modus operandi dei truffatori è il seguente: il malintenzionato contatta telefonicamente l’albergo o B&B, dichiarando di essere un carabiniere che deve prenotare una stanza per conto di un collega o per un familiare, spesso fornendo dettagli apparentemente plausibili e urgenti per giustificare la prenotazione. Una volta effettuata la prenotazione, i truffatori chiedono il pagamento anticipato o il rilascio di dati sensibili, per poi scomparire una volta ottenuto il denaro o le informazioni richieste.

Federalberghi Agrigento esorta tutti gli albergatori a essere estremamente vigili e a non fornire alcun tipo di informazione o pagamento prima di aver verificato l’autenticità dell’identità della persona che effettua la prenotazione. Si consiglia inoltre di adottare misure preventive, come richiedere una conferma scritta ufficiale tramite email istituzionale e contattare direttamente le forze dell’ordine locali in caso di dubbi.

” La sicurezza delle nostre strutture e dei nostri ospiti è una priorità assoluta”, ha dichiarato Francesco Picarella Presidente di Federalberghi Agrigento. “Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti. “

Federalberghi Agrigento continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti e supporto alle strutture ricettive. Per qualsiasi necessità, le strutture possono contattare direttamente la nostra sede della Federalberghi Agrigento c/o Confcommercio Agrigento