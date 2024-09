Ladri di rame in azione ad Aragona. Ignoti malviventi, approfittando della chiusura per ferragosto, sono riusciti ad intrufolarsi in un’azienda di Aragona e asportare oltre mille metri di cavi in rame. A fare la scoperta è stato il titolare dell’impresa a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Secondo una prima stima, il danno ammonterebbe a circa 2.500 euro. Al via le indagini per risalire ai responsabili.