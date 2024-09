Si informa che, a causa di un guasto nella condotta premente del sollevamento idrico denominato “Carboj, AICA, in data odierna, è stata costretta a sospendere la fornitura idrica ai serbatoi del Comune di Sciacca, con disservizi idrici per le utenze servite. Si significa che i lavori di riparazione sono in corso già da questa mattina e si prevede di ultimarli entro la serata di oggi.

A conclusione dei suddetti lavori, sarà possibile ripristinare la distribuzione idrica che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici. Si rappresenta che i continui sbalzi di tensione che caratterizzano la fornitura elettrica presso l’impianto in questione contribuiscono significativamente alla formazione di guasti della condotta premente, come quello registrato in data odierna.

Pertanto, si ribadisce la diffida ad E- Distribuzione di voler porre in essere ogni utile attività al fine di garantire la corretta e costante alimentazione elettrica alla centrale di sollevamento in questione, con riserva di ribaltarVi tutte le spese sostenute per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto, nonché di chiedere il ristoro di ogni danno patito.