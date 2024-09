Sono stati appaltati i lavori per messa in sicurezza del vallone Cugno di Mezzo di Montevago a rischio idrogeologico. Il progetto, da 500 mila euro, è stato redatto dall’ingegnere Salvatore Gabriele Ciaccio e finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito del bando denominato “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Ad aggiudicarsi l’appalto, con il ribasso del 38,31% sull’importo a base di gara, è stata l’impresa “Eredi Marotta Salvatore” di Mussomeli. La durata dei lavori prevista è di 190 giorni.

“Questo è un altro dei tanti finanziamenti che siamo riusciti a ottenere dal Pnrr grazie e a un lavoro di squadra tra amministrazione, funzionari e dirigenti comunali che lavorano tutti i giorni su progetti utili e di qualità da presentare nei modi e nei tempi previsti dai vari bandi. Un ringraziamento va all’ufficio tecnico e all’assessore comunale all’Agricoltura, Francesco Russo”, afferma in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.

“In questo caso, gli interventi previsti – spiega il primo cittadino – mirano a ridurre il rischio di erosione del suolo e la formazione di frane, regimentando il flusso del torrente e stabilizzando gli argini, garantendo il rispetto e la conservazione del verde, delle coltivazioni e della viabilità circostante”.