Continua l’impegno del Gruppo FS per riqualificare le principali stazioni. Anche in Sicilia sono in corso una serie di interventi significativi, come per la storica stazione di Palermo Centrale, nella quale con un investimento di oltre 5 milioni di euro complessivi sono stati già realizzati spazi verdi e panchine, mentre continuano i lavori per il restauro architettonico e degli affreschi e per un moderno progetto di illuminazione.

L’intervento, promosso da Rete Ferroviaria Italiana e realizzato da Grandi Stazioni Rail, ha riguardato pure la riqualificazione dell’area dell’ex primo binario della stazione di Palermo Centrale, collegandola tramite un percorso pedonale con l’adiacente area di interscambio con parcheggio e bus.

L’idea che si è voluta sviluppare è quella di un “percorso” immerso in uno spazio verde, nel cuore degli impianti ferroviari, tipicamente caratterizzati da opere di ingegneria, a dimostrazione dell’attenzione del Gruppo FS nei confronti dell’ambiente e della riqualificazione urbana, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli Enti locali. Il percorso prevede piccole aree di aggregazione e panchine, ed è immerso in un prato arricchito da numerose essenze arboree. Sono state già inserite sedute lineari in legno nelle gallerie laterali, arricchite da una migliore illuminazione naturale grazie alla riqualificazione dei lucernari. Nella corte interna, sempre in ottica green, sono state aggiunte panche monolitiche in pietra complete di fioriere.

Un progetto avviato già lo scorso anno da nord a sud e nelle isole, con una linea comune: ottimizzare sicurezza, comfort globale del viaggio e contemporaneamente pensare alle Stazioni come “Agorà”, luoghi anche di incontro e di mostre espositive che attirino l’attenzione dei giovani, come RFI ha in programma di fare anche nel Capoluogo siciliano.

Inoltre, nella stazione di Palermo Centrale continuano i lavori di restyling che prevedono attività di restauro e riqualifica delle facciate interne ed esterne e dei sottoportici, comprensive delle parti decorate e dipinte, di affreschi e stucchi. La conclusione di questi due lavori è prevista nel 2025, ma già entro il prossimo novembre sarà consegnato il nuovo impianto illuminante integrato nelle pensiline, assieme ad altre iniziative per la fruizione green delle aree.

Il Presidente di RFI Dario Lo Bosco, assieme a Dirigenti del Gruppo FS, ha preso parte a un sopralluogo con il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, l’Assessore all’ambiente e il Dirigente della Polfer di Palermo, per verificare l’andamento dei lavori e assicurare il rispetto del cronoprogramma per la consegna alla città di Palermo della sua stazione Centrale interamente riqualificata e integrata con il contesto urbano.

In questa occasione è stato reso con i dirigenti FS e le autorità presenti un omaggio floreale alle donne vittime di femminicidio, verso cui il Gruppo FS ha la massima attenzione.