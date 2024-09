La presentazione del volume: “Piersanti Mattarella, un politico cristiano” di Giovanni Tesè, avvocato e docente, ha concluso gli appuntamenti della rassegna letteraria “Memoria è patrimonio” – ideata e promossa dal Sindaco di Realmonte, Avv. Santina Lattuca, ed organizzata dal prof. Luciano Carrubba. Sono intervenuti all’appuntamento culturale il sindaco Santina Lattuca, il Presidente del Lions club Valle Dei Templi di Agrigento, l’avvocato Gaetano Salemi che, nel suo intervento, ha ringraziato il primo cittadino, il prof. Carrubba e l’autore sottolineando il valore dell’opera che ha un comune denominatore fondamentale con la finalità dei Lions: mettere al centro dell’attività sociale la promozione umana, in termini di formazione e modelli di riferimento; pertanto Piersanti Mattarella è un esempio da seguire, a partire dalla sua conoscenza nei giovani.

La serata è stata arricchita anche dalla lettura delle poesie del prof. Nello Giarrizzo. L’autore a conclusione della serata ha voluto esprimere una proposta sia ai Lions in collaborazione con il Comune di Realmonte, ovvero, istituire una borsa di studio in memoria di Piersanti Mattarella. L’idea è stata fin da subito accolta con entusiasmo sia dal Sindaco Lattuca sia dal Presidente Salemi.

“Molto proficua la serata conclusiva, per la stagione estiva 2024, della rassegna Memoria è patrimonio, con la presentazione del testo dell’avvocato Giovanni Tese, dichiara il sindaco Sabrina Lattuca. “Abbiamo pensato di istituire una borsa di studio dedicata a Mattarella per dare nuove opportunità ai ragazzi dell’Istituto compresi Garibaldi. Esprimo la mia più grande soddisfazione, sottolineando che uniti e in squadra si può fare la differenza. Ringrazio il Professore Luciano Carrubba, che , come sempre, ha dato spunti preziosissimi di riflessione.“