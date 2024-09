Avrebbe scagliato una pietra all’indirizzo di un cinquantanovenne colpendolo allo zigomo. Un trentatreenne di Licata è stato denunciato per le ipotesi di reato di lesioni personali e minacce. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione ma sembrerebbe che tra i due fosse in atto una discussione animata. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del locale commissariato che hanno raccolto la testimonianza del 59enne.