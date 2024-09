Dall’11 al 15 settembre, al Palazzo della Cultura di Catania, torna il Festival internazionale del cortometraggio, Corti in Cortile, il Cinema in breve. Numerosi i corti in concorso provenienti da tutto il mondo, giudicati da una giuria di esperti, ma anche laboratori, masterclass e il Film Market, il primo networking per gli operatori dell’industria del cinema del Sud Italia.

Giunto alla sua XVI edizione, il Festival internazionale del cortometraggio Corti in Cortile, il Cinema in breve torna a Catania, sempre al Palazzo della Cultura, dall’11 al 15 settembre 2024. Il Festival, sotto la direzione artistica di Davide Catalano, inserito nella rassegna Catania Summer Fest 2024 e co-organizzato dall’Associazione Visione Arte, dal Comune di Catania e riconosciuto e finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, avrà quest’anno anche il patrocinio dell’Accademia delle Belle Arti di Catania e di Giffoni.

Forte del successo della passata edizione, si svolgerà anche quest’anno, nel corso della manifestazione, il Film Market, il primo networking per gli operatori dell’industria del cinema del Sud Italia, un’opportunità reale, per tutti gli operatori dell’industria cinematografica e per gli aspiranti tali, di entrare in contatto con chi lavora in quest’ambito, sia esso la distribuzione, la produzione, il product placement, i finanziamenti pubblici o la scrittura per il cinema.

Degli oltre 100 cortometraggi pervenuti, ne verranno selezionati una ventina, che, nel corso delle serate del 13, 14 e 15 settembre verranno proiettati e votati sia dalla giuria popolare degli astanti che da una speciale giuria di qualità. Al vincitore dell’edizione 2024 di Corti in Cortile, il Cinema in breve un anno di distribuzione su Prime Video e uno stage in una casa di produzione tra quelle aderenti quest’anno alla manifestazione.

Come da tradizione, infine, non mancheranno laboratori, panel e masterclass, oltre a un interessante incontro e dibattito sul tema dei migranti, frutto della collaborazione con Refugees Welcome Italia, organizzazione indipendente che promuove la mobilitazione dei cittadini e delle cittadine per favorire l’inclusione sociale di persone rifugiate e migranti.