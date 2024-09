La presidente del consiglio Giorgia Meloni, conosce bene le difficoltà oggettive della nostra attività lavorativa.

Il nostro è un lavoro che ci sottopone quotidianamente sotto pressione , infatti è considerato tra le categoria usuranti. Ci auguriamo che l’ipotesi di aumentare, anche su base volontaria, di ben due anni l’età pensionabile per la nostra categoria venga immediatamente eliminata dal Governo. Tale assurda legge non gioverebbe alla sicurezza del paese,inversamente recherebbe danni all’operatività di un settore delicato quale è la sicurezza nel nostro paese. Occorre continuare sull’attuale strada percorsa dal governo delle nuove risorse umane al fine di rendere una Polizia sempre più giovane e corrispondente alle esigenze attuale dei cittadini.

Ricordiamo a noi stessi che allo stato attuale l’età media del Poliziotto Italiano è di circa 50 anni, un dato che il nostro Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi conosce bene e che deve far riflettere tutti.

I Poliziotti che allo stato attuale hanno oltre 55 anni sia per natura umana che giuridica e professionale non stanno dietro le scrivanie, ma operano su strada,i sessantenni non potrebbero stare tutti in ufficio a dispensare consiglio, l’idea di permanere fino 62 anni è inapplicabile ed improduttiva per il sistema.