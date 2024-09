I carabinieri della Stazione di Marinella, nel Trapanese, hanno denunciato un 25enne di nazionalità straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno fermato mentre passeggiava in contrada Latomie: il giovane aveva addosso tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi, nascosti in un pacchetto di sigarette.