Momenti di paura a Catania, dove la Polizia di Stato è intervenuta in seguito a una violenta aggressione in via di San Giuliano. Le chiamate alla centrale operativa parlavano di una rissa in corso, ma all’arrivo degli agenti la situazione era più complessa del previsto.

Donna sfregiata al volto

Le indagini hanno rivelato che una donna era stata brutalmente aggredita da una vicina di casa, che l’ha sfregiata al volto con un’arma da taglio. La vittima è stata trasportata in ospedale.

Resistenza e aggressione agli agenti

I poliziotti, intenzionati a perquisire l’abitazione per trovare l’arma del delitto, hanno incontrato la violenta resistenza dei presenti. Tre persone, tra cui la coppia responsabile dell’aggressione, hanno aggredito gli agenti con calci e pugni.

Tre arresti e un’indagine in corso

Al termine dell’intervento, tre persone sono state arrestate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La coppia responsabile dell’aggressione alla donna è stata denunciata per lesioni gravi. Il giudice ha convalidato l’arresto dei tre individui, disponendo l’obbligo di firma.

Le condizioni della vittima e degli agenti

La donna sfregiata al volto ha riportato ferite guaribili in 25 giorni. Gli agenti feriti durante l’arresto, invece, potranno rientrare in servizio tra qualche giorno.