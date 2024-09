Non si ferma all’alt imposto dalla polizia e, una volta raggiunto e fermato, si scaglia contro gli agenti aggredendoli a pugni e addirittura morsi. Un diciassettenne agrigentino è stato così arresto con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è scattato la scorsa notte a margine di un controllo avvenuto lungo viale Cannatello, a San Leone.

Il minorenne, a bordo di una minicar, non si sarebbe fermato al posto di blocco proseguendo la sua corsa. La polizia ha impiegato pochi secondo per raggiungerlo e bloccarlo. Una volta sceso dall’auto si sarebbe scagliato contro i poliziotti. Quattro di loro sono rimasti feriti, per fortuna lievemente. Il giovane è stato arrestato.