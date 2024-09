In occasione delle celebrazioni in onore di Santa Rosalia, patrona di Palermo, è comparso a Piazza Sant’Anna al Capo un nuovo murales dedicato alla “Santuzza”. L’opera di street art, realizzata dall’artista Angelo Crazyone, celebra la devozione e l’importanza della figura di Santa Rosalia per i palermitani, raffigurandola con tratti moderni e suggestivi, unendo tradizione e contemporaneità.

Il murales è stato creato per arricchire e rendere ancora più viva la festa del 4 settembre, che vede ogni anno la città di Palermo riunirsi per onorare la propria patrona. Angelo Crazyone, noto per le sue opere di street art che spesso raccontano la storia e l’identità siciliana, ha scelto Piazza Sant’Anna al Capo, nel cuore pulsante della città, come location simbolica per il suo tributo.

La dichiarazione dell’artista

“Ho voluto raffigurare Santa Rosalia in un modo che potesse parlare non solo ai credenti, ma anche alle nuove generazioni,” ha spiegato Angelo Crazyone. “La Santuzza è un simbolo di rinascita e speranza per Palermo, e con questo murales ho cercato di catturare il suo spirito indomito, inserendola nel contesto urbano, dove tradizione e innovazione si incontrano. L’arte di strada è un modo per far rivivere la memoria e renderla parte attiva della quotidianità della città.”

L’opera, caratterizzata da colori intensi e un tratto dinamico, rappresenta Santa Rosalia in una veste moderna, ma rispettosa del suo valore spirituale e culturale. Le linee decise e i dettagli simbolici evocano la sua protezione e la sua vicinanza al popolo palermitano, restituendo un’immagine che dialoga con l’ambiente circostante.

Il murales ha già attirato l’attenzione di numerosi cittadini e turisti, diventando un nuovo punto di riferimento culturale e spirituale per il quartiere e per l’intera città.