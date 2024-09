Un bambino di soli tre anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto ketamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da ketamina su un bambino così piccolo registrato in città. Lo riporta La Repubblica.

Indagini della procura per i minorenni

La procura per i minorenni di Palermo, diretta da Claudia Caramanna, ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. I genitori del bambino, che hanno portato il figlio in ospedale in condizioni preoccupanti, hanno dichiarato di non sapere come il piccolo sia entrato in contatto con la droga. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i movimenti della famiglia e di individuare eventuali responsabilità.

La ketamina: una droga sempre più diffusa tra i giovani

La ketamina è un anestetico dissociativo utilizzato principalmente in veterinaria. A bassi dosaggi, la sostanza produce effetti allucinogeni e dissociativi. Negli ultimi anni, la ketamina si è diffusa anche tra i giovani, che la assumono per i suoi effetti psicotropi.

L’allarme degli esperti: “Droga sempre più accessibile”

Il dottor Giampaolo Spinnato, direttore dei Servizi per le dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo, ha lanciato l’allarme sulla crescente diffusione di droghe tra i giovani. “La ketamina è una sostanza sempre più diffusa a Palermo – ha dichiarato Spinnato – così come il crack e l’eroina. Le droghe sono sempre più accessibili e i giovani sono sempre più esposti al rischio di dipendenza”.

Overdose tra i minori: un fenomeno in crescita

Il caso del bambino di tre anni in overdose da ketamina è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Negli ultimi mesi, si è registrato un aumento preoccupante del numero di bambini e ragazzi che finiscono in ospedale per overdose. Un fenomeno che preoccupa le autorità e che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni e della società civile.