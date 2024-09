Incidente autonomo lungo la strada provinciale 37 tra Serradifalco e Mussomeli. Un camion che trasportava ossigeno, forse per l’asfalto reso viscido dalle piogge, ha sbandato e si è ribaltato finendo su una fiancata. Fortunatamente è rimasto illeso l’autista, che è uscito dal mezzo ed ha allertato i soccorsi. Sul luogo stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Caltanissetta e quelli di Agrigento per rimettere in piedi l’autoarticolato e liberare la strada, che al momento è chiusa al traffico.