Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza a Sciacca e nei comuni limitrofi. Questa settimana, un’imponente operazione di controllo del territorio ha visto impegnati oltre 30 agenti tra il Commissariato di Sciacca, il Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e la Sezione Polizia Stradale di Agrigento.

L’operazione, coordinata dal Commissariato di Sciacca, ha portato a risultati significativi. Sono stati effettuati 18 posti di controllo, identificate 351 persone e controllati 138 veicoli. Le attività hanno portato alla denuncia di 3 persone, al sequestro o fermo amministrativo di 7 veicoli, al ritiro di 6 documenti e alla decurtazione di 60 punti dalla patente.

Controlli mirati per la sicurezza dei cittadini

L’operazione ha interessato sia il centro abitato che le zone periferiche di Sciacca e Menfi. Particolare attenzione è stata dedicata al controllo dei pubblici esercizi, con 7 attività controllate e una sanzione amministrativa elevata. Inoltre, sono stati effettuati controlli su 52 persone sottoposte a misure di prevenzione, sicurezza o alternative alla detenzione.

Sequestrati veicoli irregolari e denunciati individui

Nel corso dei controlli, sono state sequestrate diverse biciclette elettriche e motocicli privi di copertura assicurativa, condotti da persone sprovviste di patente o modificati rispetto alle caratteristiche costruttive. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e una per porto abusivo di coltello.

Provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica

Quest’ultimo individuo, residente in un comune fuori provincia e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a procedimento amministrativo per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio da Sciacca, con divieto di ritorno per tre anni.