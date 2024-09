Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle

commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma

3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 17:30 di giovedì 26 settembre 2024 in prima convocazione e

all’occorrenza alle ore 18,30 in seconda convocazione. Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla

seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

3. INTERROGAZIONI;

4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISCUSSIONE

SULLE CRITICITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI VERGA”, pervenuta giusta nota

prot. n. 36746 del 17/09/2024, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: CILIA, ALAIMO TURCO, LO

GIUDICE, LA GRECA e FERRARO C. ;

5. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “PROVVEDIMENTI

CONSEGUENZIALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALLA GESTIONE

DEI RIFIUTI E RELATIVO SMALTIMENTO A SEGUITO DELLE NOTE PROT. N. 8501 DEL

27/02/2024; PROT. N. 9743 DEL 05/03/2024; PROT. N. 10031 DEL 06/03/2024; PROT. N. 13325 DEL

28/03/2024 RELATIVE A RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI E RILEVAZIONE DI POSSIBILI

INCONGRUENZE SU SMALTIMENTO DI PLASTICA E METALLI”, pervenuta giusta nota prot. n.

36759 del 17/09/2024, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: CILIA, ALAIMO, TURCO, MURATORE C., LA

GRECA, FERRARO C. PIU’ ALTRI;

6. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISCUSSIONE IN

ORDINE ALLA NOTA PROT.14409 DEL 09 APRILE 2024- RELAZIONE SUL CONTROLLO

SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO AL II SEMESTRE 2023 – ARTT. 8,9 E 10

DELIBERAZIONE CC N. 29 DEL 20/03/2013”, pervenuta giusta nota prot. n. 36760 del 17/09/2024,

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: CILIA, ALAIMO, TURCO, MURATORE C., LA GRECA, FERRARO

C. PIU’ ALTRI;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023.”, pervenuta giusta nota prot. n. 19426 DEL 10/05/2024,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING. G. MELI;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO 2024, AI SENSI DELL’ART. 175 TUEL

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ, ART. 21, COMMA 1, D.L. 136/2023, COSÌ COME MODIFICATO

DALLA LEGGE 191/2023.”, pervenuta giusta nota prot. n. 35453 del 09/09/2024, PRESENTATA DALLA

E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – D.D.S. N. 36150 DEL 27/12/2023”, pervenuta giusta nota prot. n.

35484 del 09/09/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – DDG 366/2024.”, pervenuta giusta nota prot. n. 35492 del 09/09/2024,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista

per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora

successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei

Consiglieri assegnati;

B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA

E RICONVOCATA.