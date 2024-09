“Subito trenta agenti in più per garantire sicurezza all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, ormai ridotto ai minimi termini”. È il grido di allarme lanciato dal sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria sceso questa mattina in piazza in un sit-in davanti la Prefettura di Agrigento.

“Dal mese di luglio abbiamo già denunciato lo stato delle cose al Petrusa – dice il segretario regionale Salvatore Gallo Cassarino – ma adesso siamo qui perchè non sappiamo veramente più a chi rivolgerci”. Il sindacato chiede l’invio di almeno trenta unità che possano dare sollievo al personale e garantire sicurezza ai dipendenti e agli operatori che lavorano quotidianamente nell’istituto.

Al fianco della polizia penitenziaria è sceso anche il sindacato degli operatori sanitari che operano nel carcere: “Chiediamo una maggiore sicurezza perchè ormai quotidianamente veniamo aggrediti verbalmente e fisicamente. Si prendano in esame le richieste e vengano protetti gli operatori che lavorano in carcere.”