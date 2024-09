La Polizia Stradale intensificherà i controlli della velocità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo dal 23 al 29 settembre 2024. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, prevenendo così incidenti stradali.

Dove e quando saranno attivi i controlli della polizia stradale

I controlli verranno effettuati in modo alternato sulle due tratte autostradali, nei punti con il più alto tasso di incidentalità. Ecco il calendario dettagliato:

Autostrada A18 Messina-Catania: 24 e 28 Settembre 2024

Autostrada A20 Messina-Palermo: 24 e 26 Settembre 2024

Limiti di velocità da ricordare

Si ricorda che i limiti di velocità vigenti sulle strade extraurbane principali sono di 110 km/h in condizioni normali e 90 km/h in caso di maltempo. Sulle autostrade, invece, il limite è di 130 km/h, che scende a 110 km/h in caso di pioggia o altre condizioni meteorologiche avverse.

Sanzioni severe per chi supera i limiti

Le sanzioni per eccesso di velocità sono severe e aumentano in base all’entità dell’infrazione. Ecco un riepilogo:

Fino a 10 km/h oltre il limite: multa da 42 a 173 euro.

Da 10 a 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 694 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente.

Da 40 a 60 km/h oltre il limite: multa da 543 a 2.170 euro, decurtazione di 6 punti dalla patente e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Oltre 60 km/h oltre il limite: multa da 845 a 3.382 euro, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva entro due anni, è prevista la revoca della patente.

Le sanzioni sono ancora più pesanti per i neopatentati e per chi guida veicoli per lavoro.

Controlli mirati su veicoli commerciali e autobus

La Polizia Stradale intensificherà i controlli anche sui veicoli commerciali e sugli autobus, utilizzando anche i dati dei cronotachigrafi e dei tachigrafi digitali per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo e l’eventuale superamento dei limiti di velocità.