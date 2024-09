La Polizia di Acireale ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Catania nei confronti di un 76enne condannato in via definitiva alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta.

Originariamente, all’esito del processo l’uomo era stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma una volta riconosciuto colpevole in via definitiva, il cumulo di pene, superiore ai quattro anni di reclusione previsti per poter essere ammessi al beneficio della misura alternativa al carcere, ha comportato la cessazione dell’affidamento in prova. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza di Catania, dove sconterà il residuo della pena.