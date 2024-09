I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno arrestato un 33enne, con precedenti penali, presunto responsabile della tentata rapina avvenuta presso l’agenzia bancaria Unicredit di Terme Vigliatore (Messina). Il colpo è stato messo a segno da due individui che, entrambi con il viso coperto da occhiali da sole e da mascherine mediche, si sarebbero introdotti nella banca seguendo una donna che, per alcuni attimi, sarebbe stata presa in ostaggio dai due.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, sulla base delle dichiarazioni raccolte e dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella filiale e nelle zone circostanti, hanno avviato l’indagine che ha permesso di documentare la dinamica dei fatti. I malviventi sono fuggiti una volta appresa dell’apertura temporizzata della cassaforte.Il 33enne è stato rintracciato nel pomeriggio dai carabinieri, che lo hanno condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti, al termine dei quali è stato arrestato e condotto in carcere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, sono ora finalizzate a risalire all’identità del secondo rapinatore.