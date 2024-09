La Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza del tribunale di Agrigento, ha assolto perchè il fatto non sussiste un 38enne accusato di aver nascosto vincite pari a 45 mila euro per poi incassare il reddito di cittadinanza. La difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Gianluca Camilleri, è riuscita a dimostrare che in realtà l’importo vinto ma soprattutto riscosso fosse di gran lunga inferiore a quello contestato.

La cifra, infatti, ammonterebbe a poco più di 2mila euro. Una somma che non avrebbe dunque inficiato la richiesta e il conseguimento del sussidio. In primo grado il trentottenne era stato condannato ad otto mesi di reclusione. Adesso la decisione dei giudici di Appello che hanno “cancellato” il verdetto del tribunale di Agrigento.