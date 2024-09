Tutti gli studenti residenti, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 10.632,94 (in corso di validità) possono presentare richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo anche per l’anno scolastico 2024/2025. La richiesta di contributo sottoscritta dal genitore o avente rappresentanza legale dello studente deve essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 25 Ottobre 2024 esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata.

