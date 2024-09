Le famiglie degli studenti pendolari residenti a Ravanusa, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, possono ancora ritirare la richiesta per ottenere l’abbonamento mensile del trasporto presso l’ufficio Pubblica istruzione del Comune. Le richieste, debitamente compilate e con documenti allegati, vanno consegnate al Comune, e giornalmente protocollate dall’Ufficio Pubblica Istruzione. Coloro che, non presentano la richiesta entro il termine prestabilito, sono tenuti a provvedere al pagamento dell’abbonamento a proprie spese. Per qualsiasi informazione rivolgersi al Comune.

Giovanni Blanda