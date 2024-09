Servizio sul conferimento, smaltimenti dei rifiuti dalla differenziata e indifferenziata dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, a Campobello di Licata. Determinata la liquidazione in favore della ditta “Rago Srl””, per la somma di euro 9.958,08, iva inclusa al 10 per cento.

L’atto è trasmesso al responsabile comunale dell’area Finanziaria, Fortunato Domenico Antonio Pitrola.

Giovanni Blanda