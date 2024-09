al Comune di Palermo al via le firme dei nuovi contratti dei 345 dipendenti ex categoria C per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Oltre ai 170 agenti della polizia municipale, firmeranno il nuovo contratto, 27 Assistenti Servizi Culturali e Turistici, 20 Assistente Servizi alle Imprese, 2 Educatori Asili Nido, 1 Insegnante Scuola Materna, 13 Istruttori Amministrativi, 81 Istruttori Contabili, 22 Istruttori Geometra, 1 Istruttore Perito Agrario, 1 Istruttore Segretariato Sociale, 3 Operatori Fotografici e 4 Tecnici Tutela Ambiente e Territorio.

Il processo di trasformazione dei contratti

Gli aventi diritto al passaggio di contratto erano 350 ma in 5 hanno rinunciato mantenendo, così, una prestazione lavorativa a tempo parziale. “L’amministrazione comunale prosegue nel percorso di potenziamento del personale del Comune- hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale, Dario Falzone -. La trasformazione di 345 contratti da part-time a full-time e a tempo indeterminato rappresenta un significativo passo in avanti. Si tratta di un risultato importante sia per i lavoratori e le loro famiglie, sia per il rafforzamento della macchina comunale e, in particolare di alcuni settori strategici, a cominciare dal Corpo della Polizia municipale, nella quale saranno ben 170 gli agenti che vedranno trasformati i propri contratti a tempo indeterminato”.

Csa-Cisal: “Adesso si passi alla categoria B”

“La firma dei contratti a tempo pieno e indeterminato di 345 lavoratori del comune di Palermo, ex categoria C, premia gli sforzi che il Csa-Cisal ha compiuto in questi anni seguendo da vicino la vertenza, proroga dopo proroga. I dipendenti che sono stati convocati, secondo un calendario che proseguirà fino al 26 settembre, ricoprono le più svariate mansioni: agenti di polizia municipale, assistenti turistici, alle imprese, educatori di asili nido, insegnanti di scuola materna, istruttori amministrativi e contabili, geometri, periti agrari, tecnici di tutela dell’ambiente, istruttori di segretariato sociale, fotografi”. Lo dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Dario Falzone, che, passando finalmente dalle parole ai fatti, si è impegnata per raggiungere questo obiettivo – continua Scaglione – ma il Csa-Cisal guarda già al prossimo: anticipare il più possibile il passaggio del personale di categoria B, previsto nel prossimo triennio”.