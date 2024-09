Il Comune di Favara ha ricevuto dalla Regione Siciliana un contributo di 50mila euro in qualità di comune Plastic Free. Il finanziamento è stato comunicato nei giorni scorsi, le somme verranno reinvestite in un progetto di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

“E’ un risultato importante che solo 2 centri in Sicilia hanno ottenuto – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo – e che premia il lavoro fin qui fatto in tema di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti e più in generale per la tutela dell’ambiente. Non possiamo che ringraziare l’associazione Plastic Free, tutti i volontari che hanno fin qui collaborato con il Comune e, ovviamente, il referente provinciale dell’associazione Alessandro Arcuri: questo riconoscimento è anche merito loro”.