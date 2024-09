In vigore, sino ad oggi (lunedì), le ordinanze comunali sulla inibizione al traffico veicolare della via De Amicis, nel tratto compreso tra le vie Alicata e Grieco, dalle ore 19 alle ore 24.

L’Ufficio tecnico comunale incaricato ad apporre segnali stradali e transenne, le forze dell’ ordine ad eseguire ordinanza.

Scadono anche i divieti anche in Via Incorvaia, tra le vie Churchill ed Edison; Via Trosky, tra le vie Louxembourg ed Edison; Via 4 Novembre, tra le vie Massaua e Somalia.

Regolamento comunale della circolazione veicolare nella via Tevere, in entrambi i lati, dalle ore 7 alle ore 14, da lunedì a venerdì, per tutto il periodo scolastico. Disposto ance il divieto di transito nella stessa via ai veicoli provenienti dalle vie Cassaro e Vizzi. Divieto di transito in via Po, nonché il divieto di sosta, in tutti e due i lati, nella via Po, dalle ore 7 alle ore 14. Nelle immediate vicinanze è ubicata la scuola Tevere. Questo il motivo della ordinanza sindacale firmata.

Giovanni Blanda